Müdür Başyiğit: “Yüz yüze eğitimin sürekliliği için herkesin elini taşın altına koyması gerek”

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kılıçarslan Anadolu Lisesini ziyaretinde yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitime kavuşma sevincinin hep birlikte yaşandığını belirterek, yüz yüze eğitimin sürekliliği için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Ortaöğretim Hizmetleri Şube Müdürü İrfan Kanık, Kılıçarslan Anadolu Lisesini ziyaret etti. Ziyarette okul girişindeki hijyen önlemlerini inceleyen Müdür Hasan Başyiğit, bir süre nöbetçi öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Okul Müdürü Ziya Çavdar ve Müdür Yardımcılarından okuldaki eğitim öğretim ve yüz yüze eğitimle ilgili bilgi alan Müdür Başyiğit, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Bir süre önce Kılıçarslan Anadolu Lisesinde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapmakta iken kalp krizi sonucu vefat eden Mehmet Hakan Berk için Allah'tan rahmet dileyen Başyiğit, çalışma arkadaşları olması dolayısıyla Kılıçarslan Anadolu Lisesi yönetici ve öğretmenlerine başsağlığı diledi. Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Başyiğit, yüz yüze eğitime kavuşma sevincinin hep birlikte yaşandığını belirterek, yüz yüze eğitimin sürekliliği için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.

Kılıçarslan Anadolu Lisesinde sınıflarda öğrencilerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilerle sohbet etti, öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı. Okula yeniden kavuşmaları konusundaki görüşlerini paylaşan öğrenciler, okula kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yüz yüze eğitimin devam etmesini istediklerini dile getirdiler.

Müdür Hasan Başyiğit, öğrencilerden aşı olanların bulunup bulunmadığı sorusunu sınıfa yöneltti. Sınıfın büyük çoğunluğunun aşı olduğunu gördüğünde sevincini dile getiren Başyiğit, "Salgın hastalıktan kurtulmamız için aşının şart olduğunu yetkililer, basın ve bizler dile getiriyoruz. Vatandaşlarımız da duyarlı davranarak aşılarını oluyor ve salgın hastalığın yayılmasını önlemede tedbirlerini alıyorlar. Bu konuda duyarlı davranan, aşı olan öğrencilerimizin varlığını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Yaptığınız bu anlamlı davranıştan dolayı teşekkür ediyor, salgın hastalığın olmadığı, maske, mesafenin anlamını yitirdiği sağlıklı güzel günlere kavuşabilmeyi umutla ve özlemle diliyorum" dedi.

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