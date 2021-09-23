Kütahya’da eTwinning ödül töreni

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilen ödül töreninde, 2020 yılında eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite etiketi alan öğretmenler ve eTwinning School etiketi alan okul idarecilerine ödüllerini verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda yapılan ödül töreninde 2020 yılında eTwinning Ulusal ve Avrupa Kalite etiketi alan öğretmenler ve eTwinning School etiketi alan okul idarecileri ödüllerini aldı. Törende öğretmen ve okul idarecilerine ödüllerini İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürleri verdi.

Kütahya’da 2020 yılında 15 eTwinning School Etiketi ile birlikte 73 tanesi Ulusal ve 34 tanesi Avrupa olmak üzere toplam 107 projenin kalite etiketi almaya hak kazandığı belirtildi.

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