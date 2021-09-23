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Kütahya Gediz'de saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

İHA

Kütahya Gediz'de saksılara ekilmiş Hint keneviri ele geçirildi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde polis ekiplerinin bir eve yaptığı baskında saksılara dikilmiş Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Gediz polisi son olarak istihbarat çalışmaları neticesinde A.E. isimli şahsın evinde uyuşturucu madde elde etmek için Hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.
Gediz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis ekipleri A.E. isimli şahsın evinde yapılan aramada, saksılara ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri, kurutulmaya başlanmış 4,78 gram Hint keneviri, 1 adet Hint keneviri tohumu, 1 adet kılıç ve 1 adet bıçak ele geçirdi.
Şüpheli şahıs A.E., gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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