Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, kurum içinde yapılan müdür değişimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Başkan Işık, görev yapan müdürlere çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verirken, belediye personelinin her birinin değerli olduğunu belirterek, “Kamuoyunun yıpratmayı önceliklediği personelimi korumak zorundayım” dedi.

Geçtiğimiz hafta içinde Kütahya Belediyesinde gerçekleşen müdür değişimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu değişimlerin her kurum ve kuruluşta olduğu gibi doğal bir süreç olduğunu ve yapılan değişimin nöbet değişimi olduğu söyledi. Değişimin yapıldığı müdürlükleri tek tek gezerek, görev alan müdürlere verdikleri katılardan dolayı teşekkür belgesi veren Başkan Işık, “Bugüne kadar müdürlüklerimizi yapan değerli arkadaşlarımıza verdikleri emeklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki, kamu kurum ve kuruluşlarında doğal bir süreç olarak zaman zaman görev değişikliği nöbet değişimi olarak algılanır. Ama bu usul ve işleyişi bilmeyenler için, ‘görevden aldı, görevden sürdü, göreve getirdi’ gibi hiç hoş olmayan tabirler kullanılır. Bizim kurumumuzda bu sadece nöbet değişimidir. Hepsi kurumumuzun personelidir. Hiçbirisi müdür olarak doğmadı ve ömür boyu da müdür olarak kalacak diye bir garanti de yoktur. Zaman zaman bu değişimler gerekebiliyor. Kamuoyunun yıpratmayı önceliklediği, burada ne yaparsak yapalım görmek istemeyen bazı şahısların bulunduğu ortamda personelimi korumak zorundayım. Belediyede çalışan her arkadaşım çok değerli. Eğer bir bölgede ve bir dönemde arkadaşlarımız hedef tahtasına oturtturuldu ise, bu arkadaşlarımızı korumak, sorumlu baş yöneticinin birinci derecede görevidir. Dolayısı ile yıpratılmak istenen ya da uzun zamandan beri lehlerinde veya aleyhlerinde haberler yaparak, eski hesap dönemlerini tekrar açmak ve kapatmak isteyenlere fırsat vermeyiz. Bu sebeple bazı müdürlüklerimizde görev değişikliği yapılmıştır. Tüm müdürlerimize bugüne kadar yaptığı görevlerden dolayı kurumum adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Işık, görev değişimi sonrasında görevlendirilen yeni müdürlere de çalışmalarında başarılar dileyerek tatlı ikramında bulundu.

Bilgi İşlem Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüklerinde değişim yaşandı.

