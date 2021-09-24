Hisarcık Dereköy Ortaokulundan ulusal başarı eTwinning School etiketi alan 15 okuldan bir tanesi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Dereköy Ortaokulu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ödül töreninde 2020 yılında başarılı bir şekilde yürüttükleri eTwinning projeleriyle ulusal kalite etiketi ve eTwinning School belgesi almaya hak kazandı.

Başarılı eTwinning projeleri yürüten okullar arasında, Kütahya'dan eTwinning School etiketi alan 15 okuldan bir tanesi de Dereköy Ortaokulu oldu. Bu etiketi alan okullar, Bakanlığın projelerinde "Pilot Okul" olarak değerlendirilmekte ayrıca "Avrupa Birliği Erasmus+ Projeleri"nde öncelik kazanmaktadır.

Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu, geçen sene yürütmüş olduğu projesiyle ulusal kalite etiketi almaya hak kazandı.

Dereköy Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç’a eTwinning School belgesini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Kütahya genelinde ilk 200'de köy okulu olup öğrencisi olan tek okul Dereköy Ortaokulu, tebrik ediyoruz" dedi. Başyiğit, ayrıca okul öğretmen ve idarelerinin geçen seneki LGS başarılarını da dile getirdi.

Ulusal kalite etiketi ve eTwinning School belgesi almaya hak kazanan Dereköy Ortaokulu Okul Müdürü Ali Osman Kılıç, Türkçe Öğretmeni Habibe Doğruoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci'yi makamında kabul eden Kaymakam Didem Dinç Özay, köy okulu olmasına rağmen okul öğretmenlerinin ve idarenin azminin takdire şayan olduğunu belirterek, kendilerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

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