Emet’te ahır ve samanlık yangını

Kütahya’nın Emet ilçesi Günlüce köyünde ahır ve samanlıkta çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Günlüce köyünde Mehmet Mutlu’ya ait samanlık ve ahırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına vatandaşlar, Günlüce ve çevre köylerden getirdikleri su tankerleri ile müdahalede bulundu.

Daha sonra yangın mahalline gelen Emet Belediyesi, Emet Bor ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ahır ve samanlık kullanılmaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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