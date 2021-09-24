Kütahya’da 11 okula kalite etiketi, 19 okula vizyon belgesi

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Kütahya Eğitim Vizyonu” projesinde 20202021 eğitim öğretim yılında yaptıkları faaliyet ve projelerle 11 okul Kalite Etiketi, 19 okul Vizyon Belgesi almaya hak kazandı.

Okullarda yapılan faaliyetlerin toplam 22 alanda değerlendirilmesiyle kazanılan kalite etiketleri, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Vizyon belgeleri ise Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak ve Şube Müdürleri tarafından verildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, üç yıldan beri devam eden projelerde görev alan okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Program sonunda söz alan Strateji Geliştirme Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Topuz, 20212022 eğitim öğretim yılından itibaren Kütahya Eğitim ve Gelişim Programı (EGEP) başlayacağını, her yıl yeni bir tema ile çalışmalar yapılacağını ifade ederek, bu yılın temasının "Bilim ve Hekim Sinan" olarak belirlendiğini ve ekim ayından itibaren projenin başlayacağını belirtti.

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