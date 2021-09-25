Altıntaş’ta sabah namazı buluşması

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Altıntaş İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Sabah namazından önce İlçe Müftüsü Muammer Borlu sohbet ederek gençliğin önemine değindi. Sabah namazının kılınmasından sonra tesbihat yapıldı. Çorba ikramı ve yemek duası ile devam etti.

Sabah namazı buluşmasına katılan vatandaşlar programdan memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

İlçe Müftülüğü, sabah namazı buluşmalarının ayda bir olacak şekilde devam edeceğini açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.