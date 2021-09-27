Gümele köyünde su sevinci

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gümele Köyünde yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu.

Gediz’e bağlı Gümele Köyünde uzun zamandır yaşanan içme suyu sıkıntısı çözüme kavuştu. İl Özel idaresi tarafından yapılan sondaj çalışmalarıyla bulunan içme suyu, köy halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Gümele Köyünde uzun süredir yapılan sondaj çalışmaları sonucunda aranan su 180 metre derinlikte bulundu.

Su sevincini yaşayan köylü kadınlar, suyun bulunduğu alanda gözleme yaparak dağıttılar. Ayrıca kurbanlar kesildi ve dua edildi. Ak Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İl Genel Meclisi Üyesi Bünyamin Özer, Sacit Sayın, AK parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan köylülerin su mutluluğuna ortak olurken, Milletvekili Ceyda Çetin Erenler vatandaşlara suyu tasarruflu kullanmaları konusunda çağrıda bulundu.

Suya kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Gümele Köyü Muhtarı Cengiz Erkan, yıllardır çektikleri sıkıntının sona erdiğini söyledi. Erkan, “İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından son 2 yıldan beri 2 defa su sondajı yapıldı. Sondajlarda su bulunamadı. Bulunan sulara da içilmez raporu geldi. Son alarak Karakaya mevkisinde yapılan sondajda su bulundu. Sondaj kuyusundan çıkan içme suyu ile evlerdeki musluklardan su akmaya başlayacak. Bu işte emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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