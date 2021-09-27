DPÜ’de 560 gün sonra yeniden yüz yüze eğitim başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde 20212022 akademik yılı tüm akademik birimlerinde 560 gün sonra yüz yüze gerçekleştirilen derslerle başladı.

30. dönem eğitim etkinliklerine başlayan Dumlupınar Üniversitesinde 20212022 akademik yılına 11 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 14 meslek yüksekokulu ile 'merhaba' dedi.

Üniversitenin akademik takvimine göre, lisans ve ön lisans düzeyinde güz yarıyılı dersleri 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanacak ve 311 Ocak tarihlerinde yarıyıl sonu sınavlarıyla ilk yarıyıl sona erecek. 14 Şubat 2022 tarihindeki derslerle başlayacak bahar yarıyılı ise, 29 Haziran 2022'deki mezuniyet sınavları ile bitecek.

Türkiye’de Covıd19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 16 Mart 2020 tarihinde üç haftalığına tatil edilen ancak daha sonra uzaktan eğitimle tamamlanan 20192020 akademik yılının ardından 20202021 akademik yılının tamamı da uzaktan eğitimle sürdürülmüştü.

20212022 akademik yılında yüz yüze eğitime dönülmesi kararının alınmasıyla derslerin başlaması için 27 Eylül 2021 tarihini belirleyen DPÜ'de 1 yıl 6 ay 11 gün sonra yeniden akademisyenler ve öğrenciler aynı derslikte yer aldılar.



“Üniversiteye girişlerde HES kodu uygulaması”

Dünya genelinde yaşanan Covıd19 salgınından dolayı bir buçuk yıldan uzun bir süredir yüz yüze eğitimin yapılamadığı üniversitede salgın tehlikesinin sürmesi nedeniyle üniversiteye girişlerde bir dizi önlem alındı. Üniversite Senatosunun kararıyla Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya sokulan HES Kodu, üniversiteye ve binalara girişte temel alınacak sistem olarak belirlendi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, HES kodu sorgulamasının Öğrenci Bilgi Sistemimize (OBS) öğrencilerimiz tarafından girilen HES kodları ile Sağlık Bakanlığının sisteminden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, tüm öğrencilerimizin HES kodlarını OBS’ye girmeleri gerekmektedir. HES kodu sorgulamasına göre durumu riskli olan öğrencilerimiz üniversitemiz yerleşke ve binalarına giriş yapamayacaklardır" ifadeleri yer aldı.

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