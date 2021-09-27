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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da ilkyardım eğitimi

İHA

Kütahya'da ilkyardım eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeline yönelik Temel İlkyardım Eğitimi düzenlendi.
Eğitime katılan kursiyerlere, temel yaşam desteği, hasta ve yaralının ilk değerlendirmesi, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, yaralanmalar, hasta ve yaralı taşıma teknikleri ile otomatik eksternal defibilatör (OED, Otomatik Şok Cihazı) cihazının kullanımı konularında eğitim verildi. Yapılan eğitimde, teorik bilgiler maketler üzerinde yapılan pratik eğitimlerle pekiştirildi.
Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik değerlendirme neticesinde başarılı olan kursiyerler İlkyardımcı Belgesi, almaya hak kazandı.

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