Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, kavşakta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden Kamil Çeltik'in ardından ağır yaralı olarak Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşi Adalet Çeltik (72) de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çeltik çiftinin kızları Semra Çeltik ise hayati tehlikesi nedeniyle Gediz Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ, (Kütahya), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ

2021-09-27 21:36:42



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