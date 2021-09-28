Üreticiler zararlılara karşı bilgilendirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Aliköy'de üreticilere gülleci bulamacı uygulamalı olarak gösterildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat teknikeri Hasan Yılmaz çiftçilere ayrıntılı olarak zararlılarla mücadeleyi anlattı.

Kireç ve kükürt solüsyonu olan Gülleci Bulamacı, zararlı bakteri ve böceklerle mücadelede Kireç ve kükürt kaynatılarak kalsiyum polisülfit elde ediliyor. Su ile %12,5 oranında karıştırılıp tüm meyve ve sebzelerde kullanılan ve içeriği sayesinde tamamen organik bir zirai ilaç olan gülleci bulamacı çiftçilerin mutlaka kullanmalarında faydalı olacağı ifade edildi.

Çiftçilere bilgileri verilen Gülleci bulamacının, iç kurdu hariç bütün zararlılara karşı tesirli ve etkili olduğu vurgulandı.

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