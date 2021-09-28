Kütahya'da 106 projeden 46’sı tamamlandı

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46’sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini söyledi.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) Değerlendirme Toplantısı, Vali Ali Çelik başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Vali Yardımcısı Hasan Erkal, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, ilçe kaymakamları ile ilgili daire müdürleri katıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, 2021 yılı KÖYDES ödeneklerinin sektörel bazda dağılımı, tamamlanan ve devam eden yatırımlar konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

Kütahya’ya 2005 yılından bugüne kadar 255 milyon 98 bin TL ödenek ayrıldığını belirten Koyak; ödenekle 199 km’si BSK sıcak asfalt, bin 863 km. sathi olmak üzere toplam 2 bin 62 km. köy yolunun asfaltlandığını ve 633 bin 818 m2 kilit taşı döşendiğini söyledi.

Koyak, “Bin 313 adet içme suyu projesi, 8 adet sulama tesisi ve 336 adet atık su çalışması neticesinde köylerde yaşam kalitesi yükseltildi” dedi.

Köy yolları, içme suyu, atık su projelerinin son durumunu değerlendiren Vali Ali Çelik, 106 projeden 46’sının tamamlandığını, 57 projenin devam ettiğini, 3 projeye henüz başlanmadığını söyledi.

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