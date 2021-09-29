Müdür Başyiğit Emet’te

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Emet ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İl Milli Müdürü Hasan Başyiğit, Temel Eğitim Şube Müdürü Mustafa Topuz ile birlikte ilçedeki eğitim çalışmalarını ve okullarda pandemi nedeniyle alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Kaymakam Hasan Çiçek’i makamında ziyaret eden Müdür Başyiğit, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilal Şen ile birlikte Belediye Başkanı Hüseyin Doğanı'da ziyaret ederek, okullarda yapılan çalışmalarda belediye olarak verilen destekler için teşekkür etti.

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