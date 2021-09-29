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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

İHA

Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Kavaklı Mahallesi Sağlık caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Sağlık Caddesi’nden Moymul Mahallesi istikametine gitmekte olan sürücü M.E. idaresindeki 43 UZ 127 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi ile yoldan çıkarak takla attı. Kazada, sürücüsü M.E. ile yanında yolcu olarak bulunan A.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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