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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt

İHA

Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt

Belediye Başkanı Alim Işık, Gültepe ve Ali Paşa mahallelerinde yapılan saha çalışmalarını inceledi. Kütahya’nın yıllardır biriken sorunlarını planlanan program dahilinde çözüme kavuşturduklarını ifade eden Başkan Işık, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi ve Ali Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmaları değerlendirdi. Ali Paşa Mahallesinde 40 gün süren alt yapı ve asfalt çalışmaları için Başkan Işık ve ekibine teşekkür eden mahalle muhtarı Salih Zeki Arı, “Yıllardan beri mahallemizin Sebilerenler bölgesinin kangrene dönüşmüş sıkıntıları vardı. Alt yapımız yetersizdi. Asfaltlarımız artık çok eskimişti. Sayın Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık’ın talimatları ve olurları ile, Başkan Yardımcımız Ömer Köse, Fen İşleri Müdürümüz Osman Ortaçlı bizim bu isteklerimizi dinlediler. 22 gün su ve kanalizasyon işlerinin hummalı çalışması, aynı şekilde 16 gün fen işlerinin asfalt ekiplerinin çalışması sonrasında tamamlandı. Burası zor bir bölge, araç trafiğinin yoğun olduğu bir bölge. Ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Mahallemizin 3040 yıl arkasına bakmayacağı çalışma yapıldı. Başkanımıza ve çalışan ekip arkadaşlarımıza, mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.
40 yıllık bir özlemi yerine getirmenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Işık, “Ali Paşa Mahallesi sakinlerimize yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 40 günlük bir çalışma sonunda su ve kanalizasyon ekiplerimizle, fen işleri asfalt ekibimizin uzun dönemli bir çalışması sonucunda yaklaşık 40 yıllık bir özlemi yerine getirmenin onuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Burası planlandığında 8 cadde ve sokak ile yaklaşık 6 bin ton asfalt serilmesi planlanıyordu. Ancak sokak sayısı ve asfalt miktarı arttı. Buda muhtarımızın becerisi. Toplam 10 sokağımızda 8 bin tonluk asfalt serim işini bitiriyoruz. Mahallemize ve şehrimize hayırlı olsun diyorum. Meydan Mahallesi, Ali Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Mahallemiz şehrin merkezi. Buraya yapılacak her türlü hizmet bu şehirde yaşayan herkesin ortak harcaması gibi değerlendirilmeli. Bazı muhtarlarımız o mahalleye çok yapıldı, bize yapılmadı diyebiliyorlar. Bu mahallelerimiz ortak kullanım alanları. Buralara yapılan her türlü harcama en uçtaki mahallemize yapılan harcama gibi değerlendirilmeli. Plan dahilinde önümüzdeki yıl kalan birkaç yeri de bu mahallemizde tamamlayıp 3040 yıl boyunca mahallemiz böyle dertleri gündeme getirmeyecek. İlginize teşekkür ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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