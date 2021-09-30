Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi

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Kütahya’nın Gediz İlçesinde Jandarma ekipleri yaptığı operasyonlarla uyuşturucuya göz açtırmıyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışmaları neticesinde A.D isimli şahsın evinde uyuşturucu madde elde etmek için hint keneviri yetiştirdiği bilgisini aldı.

Gediz Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Jandarma ekipleri A.D. isimli şahsın evinde yapılan baskınla saksılara ekili vaziyette 50 kök hint keneviri, 550 gram kubar esrar, 120 Gram kenevir tohumu ve ruhsatsız çift kırma av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheli şahıs A.D. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

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