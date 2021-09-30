Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel'in babası emekli vaiz Mustafa Gazel, son yolculuğuna uğurlandı.

68 yaşında vefat eden Gazel için öğle namazına müteakip Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Gazel'e başsağlığı dileyen Gül, daha sonra cenaze namazına katıldı. Gazel'in cenaze namazını oğlu İsmail Gazel Hoca kıldırdı.

Cenaze namazına TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Doğan, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Alim Işık, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Gazel, daha sonra cenaze aracına konuldu.

3 çocuk babası Gazel, Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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