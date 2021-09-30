Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İHA

Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Ediniler bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı İlçe Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 2 şüpheli kişinin Bursa ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kütahya iline getirerek satacakları bilgisi alındı. Bunun üzerine, şahısların içerisinde bulundukları araç Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Jandarma Komutanlığı önünde durdurularak, Tavşanlı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının verdiği arama kararı ile yapılan aramada, 100 gram bonzai maddesi, 200 gram metamfetamin maddesi, 6 adet sentetik ecza ve 1 adet cam uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Tavşanlı Adliyesine çıkarılan şüpheli 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze ...
Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşanmadı”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi ...
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerlemektedir”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ...
Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. ...
Bu da kitap okuma kampı
YEREL HABERLER Bu da kitap okuma kampı
Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme ...
Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt
YEREL HABERLER Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt
Şehitlikler düzenli temizleniyor
YEREL HABERLER Şehitlikler düzenli temizleniyor
Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda her türlü önlem alınacak”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda ...
LÖSEV'den Yaşam Sertifikası
YEREL HABERLER LÖSEV'den Yaşam Sertifikası
Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
YEREL HABERLER Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
Müdür Başyiğit Emet’te
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit Emet’te
Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı
DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'na pilot ünite
YEREL HABERLER DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'na pilot ünite
Müdür Keskin: “Kaliteli ürün üretimi için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Müdür Keskin: “Kaliteli ürün üretimi için ...
Müdür Başyiğit, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Süngü'yü kabul etti
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ...
(ÖZEL) Milli sporcu engelleri aşıp Avrupa'da dans edecek Kütahyalı sporcu Hüseyin Ayyıldız, Avrupa Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli sporcu engelleri aşıp Avrupa'da dans ...
Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
YEREL HABERLER Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü belirlendi
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüphelinin trafik kazası sonucu öldüğü ...
Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü
YEREL HABERLER Havaya ateş açıp polisten kaçtı, kaza yapıp öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.