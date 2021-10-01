Köye kamp konaklama tesisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köye kamp konaklama tesisi

İHA

Köye kamp konaklama tesisi

Kütahya’nın Simav ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Kiçir köyüne 30 yatak kapasiteli kamp konaklama tesisi kuruldu.
Son yıllarda adını yatırım birincisi olarak duyuran Kiçir köyünün muhtarı Rauf Buhan, 2 bin 40 rakımlı Akdağ’ın eteklerinde bulunan Kiçir köyünde, yerel anlamda bir ilki başardıklarını ifade etti. Muhtar Buhan, “Bu tesisi bize kazandıran başta Kütahya Valisi Ali Çelik’e ve tüm bürokratlara şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.
Kiçir Köyü Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kurnaz, “Kamp merkezinin temelinden başlayıp kaba inşaatı ve çatısına kadar, kooperatif yönetimi ve köy halkıyla birlikte tamamladık. Devletimize Allah zeval vermesin, yapılan hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, doğa harikası Kiçir’de gençlik kamp merkezinin bulunduğunu belirtti. Sapmaz, “Hazırlanan gençlik kamp merkezine tüm milli sporcularla, amatör ve profesyonel sporcularımızı kamp yamak için bekliyoruz. Bu tesislerin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde kdnuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER "Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
YEREL HABERLER Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla ...
Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
YEREL HABERLER Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
YEREL HABERLER Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü
Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Ak Parti'li İshak Gazel´in babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ak Parti'li İshak Gazel´in babası son yolculuğuna ...
(Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının ...
Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze ...
Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşanmadı”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi ...
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerlemektedir”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ...
Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. ...
Bu da kitap okuma kampı
YEREL HABERLER Bu da kitap okuma kampı
Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme ...
Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt
YEREL HABERLER Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt
Şehitlikler düzenli temizleniyor
YEREL HABERLER Şehitlikler düzenli temizleniyor
Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda her türlü önlem alınacak”
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan: “Şiddetli dinamit atımları konusunda ...
LÖSEV'den Yaşam Sertifikası
YEREL HABERLER LÖSEV'den Yaşam Sertifikası

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.