Altıntaş’ta işbirliği protokolü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde öğrencilerin Spor ile tanıştırılması için Kaymakamlık öncülüğünde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

İmzalanan işbirliği protokol gereği iki kurum organizesi ile yapılacak olan okul içi ve okul dışı etkinliklerde, kurslarda, turnuvalarda, uzman, antrenör ve öğretmenler eşliğinde öğrencilerin spor ile tanıştırılması, yetenekli sporcuların tespit edilmesi, yeteneklerine göre branşlaşmaları hedefleniyor. Ayrıca gençlik faaliyetlerinde de ortak gönüllülük esası ile faaliyetler düzenlenecek. Her okulda gençlik temsilcisi belirlenerek Gençlik Merkezlerinden ilçe gençliğinin maksimum düzeyde faydalanmaları sağlanacak.

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