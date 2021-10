Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız"

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Yine sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maske kuralına riayet edeceğiz" dedi.

Erşan, kentteki Covid19 vaka artışı ve aşı kampanyasıyla alakalı İHA'ya açıklamalarda bulundu.

Erşan, Kütahya il genelinde haftalık açıklanan vaka hızının 100 binde 337'i olduğunu belirterek, "Bu elbette bizleri üzüyor. Sebebi çok belli, biliyorsunuz kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sosyal hareketlilik çok arttı. Tedbirler noktasında biraz belki bıktık bilmiyorum kapalı mekanlarda maske kullanımında biraz zayıfladık diyebilirim" diye konuştu.

Aşı da devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Müdür Erşan, "Şu an en büyük gücümüz aşı, tanımlanmış olan, zamanı gelmiş olan bütün kardeşlerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyoruz. Onunla birlikte güçlenmiş olacağız. Bu beladan bu sıkıntıdan elbirliği ile aşımızı yaptırarak, tedbirlere riayet ederek inşallah hep birlikte aşmış olacağız. Güzel günler bekliyor bizleri inşallah. Son dönemde haftalık açıklanan vaka hızına baktığımız zaman Kütahya artış trendinde en son açıklanan rakam 100 binde 337 idi. Bu elbette bizleri üzüyor. Sebebi çok belli, biliyorsunuz kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sosyal hareketlilik çok arttı. Tedbirler noktasında biraz belki bıktık bilmiyorum kapalı mekanlarda maske kullanımında biraz zayıfladık diyebilirim. Kütahya’nın da şöyle bir özelliği var, iklim açısından havalar soğudu. Dolayısıyla açık alanda değil, daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriyoruz. Yapacağımız şey belli. Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Yine sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maske kuralına riayet edeceğiz, temizliğimize dikkat edeceğiz. Beraberinde de kapalı mekanlarda, özellikle toplu alanlarda havalandırma çok önem arz ediyor, o alanların temizliği çok önemli. Bu konuda kurumlarımız g erekli tedbirleri alıyor ama ferden asıl olan bizim kendi tedbirlerimizi almamız. Yani bu sürece katkı sağlamadığınız da, tedbirlere uymadığınızda, aşınızı yaptırmadığınızda öncelikle kendimizi tehlikeye atmış oluyoruz, hastalık bizde bir sıkıntı oluşturmasa bile sevdiklerimizi, etrafımızı, büyüklerimizi tehlikeye atmış oluyoruz. Toplum sağlığını tehdit etmiş oluyoruz. Bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Eksiği olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş vaziyette. Bütün alanlarda hastanelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, gördüğünüz üzere üniversite içerisinde, alışveriş merkezinde yaz döneminde çadırlar kurarak birçok noktada vatandaşa bu hizmet gitmiş oldu. Yeter ki biz aşı yaptırmayı talep edelim" ifadelerini kullandı.



"Birinci doz yüzde 83, ikinci dozda yüzde 69'dayız"

Covid19 yoğun bakım ünitesinde doluluk oranının yüzde 60 seviyesinden olduğunu kaydeden Müdür Mehmet Erşan, "Kütahya’da istersek biz günde 20 bin kişiye aşı yapabilecek bir kapasitemiz, organizasyonumuz var. Bu konuda hiçbir eksik, gedik yok. Bakanlık sürekli lojistik destek sağlayarak aşıları temin etmiş vaziyette. Bunlar büyük imkanlar, aşıya ulaşamayan ülkeler var. Dolayısıyla devlet bizlere bu imkanı ücretsiz bir şekilde, bizde hem kendimiz, hem sevdiklerimiz hem de ülkemiz için vakti geldiğinde aşımızı yaptırmalıyız. Kütahya’da ikinci doz aşılarda yüzde 69’zu geçtik. Şu an ikinci doz aşısı tamamlanan vatandaşımız yüzde 69,7. Birinci dozlarda yüzde 83’ü bulduk. Bu sayı iyi tabi ki. Ama mavi kategori dediğimiz yüzde 75’in üzerine çıkmak istiyoruz. Asıl hedefimiz yüzde yüze ulaşmak. Öyle olunca daha güçlü olacaksınız. Vatandaşlarımızın yüzde 75’i aşılarını tamamlamış olursa bizler daha rahat olacağız. Çok şükür aşıyla birlikte bizim hastanelerimizin yükü hafiflemiş oldu. Bunu çok net bir şekilde gördük. Şu an Covid19 yoğun bakımlarda yüzde 60 oranında bir doluluk var. Covid servislerinde yatan hastalar açısından doluluk oranı yüzde 50’yi buluyor. Bu iyi bir şey. Bu hareketliliğe rağmen hastane yükünün bu seviyede olması elbette sevindirici. Bunun tek nedeni aşı diye ifade edebiliriz. Tabi ki Ekim, Kasım dönemi havaların daha da soğuduğu bir dönem olacak. Biraz daha dişimizi sıkarsak, tedbirlere biraz daha riayet edersek, inşallah daha güzel günler göreceğiz. Maskelerden de kurtulacağız, kucaklaşacağımız günleri göreceğiz temennimi bu. Biraz daha sabır göstermemiz gerekecek ama” şeklinde konuştu.

