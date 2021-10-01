Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız"

İHA

Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız"

Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Yine sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maske kuralına riayet edeceğiz" dedi.
Erşan, kentteki Covid19 vaka artışı ve aşı kampanyasıyla alakalı İHA'ya açıklamalarda bulundu.
Erşan, Kütahya il genelinde haftalık açıklanan vaka hızının 100 binde 337'i olduğunu belirterek, "Bu elbette bizleri üzüyor. Sebebi çok belli, biliyorsunuz kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sosyal hareketlilik çok arttı. Tedbirler noktasında biraz belki bıktık bilmiyorum kapalı mekanlarda maske kullanımında biraz zayıfladık diyebilirim" diye konuştu.
Aşı da devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Müdür Erşan, "Şu an en büyük gücümüz aşı, tanımlanmış olan, zamanı gelmiş olan bütün kardeşlerimizi, öğrenci arkadaşlarımızı aşılarını olmaya davet ediyoruz. Onunla birlikte güçlenmiş olacağız. Bu beladan bu sıkıntıdan elbirliği ile aşımızı yaptırarak, tedbirlere riayet ederek inşallah hep birlikte aşmış olacağız. Güzel günler bekliyor bizleri inşallah. Son dönemde haftalık açıklanan vaka hızına baktığımız zaman Kütahya artış trendinde en son açıklanan rakam 100 binde 337 idi. Bu elbette bizleri üzüyor. Sebebi çok belli, biliyorsunuz kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte sosyal hareketlilik çok arttı. Tedbirler noktasında biraz belki bıktık bilmiyorum kapalı mekanlarda maske kullanımında biraz zayıfladık diyebilirim. Kütahya’nın da şöyle bir özelliği var, iklim açısından havalar soğudu. Dolayısıyla açık alanda değil, daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriyoruz. Yapacağımız şey belli. Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız. Yine sosyal mesafeye dikkat edeceğiz, maske kuralına riayet edeceğiz, temizliğimize dikkat edeceğiz. Beraberinde de kapalı mekanlarda, özellikle toplu alanlarda havalandırma çok önem arz ediyor, o alanların temizliği çok önemli. Bu konuda kurumlarımız g erekli tedbirleri alıyor ama ferden asıl olan bizim kendi tedbirlerimizi almamız. Yani bu sürece katkı sağlamadığınız da, tedbirlere uymadığınızda, aşınızı yaptırmadığınızda öncelikle kendimizi tehlikeye atmış oluyoruz, hastalık bizde bir sıkıntı oluşturmasa bile sevdiklerimizi, etrafımızı, büyüklerimizi tehlikeye atmış oluyoruz. Toplum sağlığını tehdit etmiş oluyoruz. Bütün vatandaşlarımızı aşıya davet ediyoruz. Eksiği olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa devlet bütün imkanlarıyla seferber olmuş vaziyette. Bütün alanlarda hastanelerimizde, Toplum Sağlığı Merkezlerimizde, gördüğünüz üzere üniversite içerisinde, alışveriş merkezinde yaz döneminde çadırlar kurarak birçok noktada vatandaşa bu hizmet gitmiş oldu. Yeter ki biz aşı yaptırmayı talep edelim" ifadelerini kullandı.

"Birinci doz yüzde 83, ikinci dozda yüzde 69'dayız"
Covid19 yoğun bakım ünitesinde doluluk oranının yüzde 60 seviyesinden olduğunu kaydeden Müdür Mehmet Erşan, "Kütahya’da istersek biz günde 20 bin kişiye aşı yapabilecek bir kapasitemiz, organizasyonumuz var. Bu konuda hiçbir eksik, gedik yok. Bakanlık sürekli lojistik destek sağlayarak aşıları temin etmiş vaziyette. Bunlar büyük imkanlar, aşıya ulaşamayan ülkeler var. Dolayısıyla devlet bizlere bu imkanı ücretsiz bir şekilde, bizde hem kendimiz, hem sevdiklerimiz hem de ülkemiz için vakti geldiğinde aşımızı yaptırmalıyız. Kütahya’da ikinci doz aşılarda yüzde 69’zu geçtik. Şu an ikinci doz aşısı tamamlanan vatandaşımız yüzde 69,7. Birinci dozlarda yüzde 83’ü bulduk. Bu sayı iyi tabi ki. Ama mavi kategori dediğimiz yüzde 75’in üzerine çıkmak istiyoruz. Asıl hedefimiz yüzde yüze ulaşmak. Öyle olunca daha güçlü olacaksınız. Vatandaşlarımızın yüzde 75’i aşılarını tamamlamış olursa bizler daha rahat olacağız. Çok şükür aşıyla birlikte bizim hastanelerimizin yükü hafiflemiş oldu. Bunu çok net bir şekilde gördük. Şu an Covid19 yoğun bakımlarda yüzde 60 oranında bir doluluk var. Covid servislerinde yatan hastalar açısından doluluk oranı yüzde 50’yi buluyor. Bu iyi bir şey. Bu hareketliliğe rağmen hastane yükünün bu seviyede olması elbette sevindirici. Bunun tek nedeni aşı diye ifade edebiliriz. Tabi ki Ekim, Kasım dönemi havaların daha da soğuduğu bir dönem olacak. Biraz daha dişimizi sıkarsak, tedbirlere biraz daha riayet edersek, inşallah daha güzel günler göreceğiz. Maskelerden de kurtulacağız, kucaklaşacağımız günleri göreceğiz temennimi bu. Biraz daha sabır göstermemiz gerekecek ama” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü
YEREL HABERLER Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü
Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş ...
Altıntaş’ta işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Altıntaş’ta işbirliği protokolü
"Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER "Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
Köye kamp konaklama tesisi
YEREL HABERLER Köye kamp konaklama tesisi
Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
YEREL HABERLER Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla ...
Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
YEREL HABERLER Tarihi konakta Türkçe öğrenecekler
Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
YEREL HABERLER Drone Şampiyonası ikincisi Doruk'a ödül
Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü
YEREL HABERLER Evin çatısında çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü
Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Ak Parti'li İshak Gazel´in babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Ak Parti'li İshak Gazel´in babası son yolculuğuna ...
(Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının ...
Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Domaniç’te bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya’da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tavşanlı’daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi ...
Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Gül, Milletvekili Gazel'in babasının cenaze ...
Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi bir sorun yaşanmadı”
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: “Bugüne kadar yüz yüze eğitimde ciddi ...
DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER DPÜ sokak tenisi etkinliğine ev sahipliği yaptı
Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ilerlemektedir”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Emet keçi peyniri projesi adım adım ...
Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Gediz’de Jandarma hint keneviri ele geçirildi
Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal: "Daha güzel günler için herkesi aşı olmaya davet ediyorum"
YEREL HABERLER Dumlupınar Üniversitesi'nde aşı seferberliği Rektör Prof. ...
Bu da kitap okuma kampı
YEREL HABERLER Bu da kitap okuma kampı
Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Emet’te “Yerel Kalkınmada Leadar” bilgilendirme ...
Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt
YEREL HABERLER Gültepe ve Ali Paşa mahallelerine asfalt

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.