Kütahya'da "Yeşil Okul Yönetimi" projesi

Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu Okul Müdürü Ayten Özkul ile Slovakya, Polonya, Hırvatistan ve Makedonya'dan gelen beraberindeki katılımcı öğretmenler İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'i ziyaret etti.

Ziyarette Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu Okul Müdürü Ayten Özkul, proje hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e bilgi verdi. Projenin amacına ulaşması dileklerini belirterek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Müdür Hasan Başyiğit, ziyaret sonunda yabancı konuklara Müdürlüğün hizmet binasında bulunan çini eserler hakkında bilgi verdi.

Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu, Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından finanse edilen "Yeşil Okul Yönetimi" başlıklı okul ortaklıkları projesinin ilk toplantısına ev sahipliği yapıyor.

2019 yılında hayata geçirilen proje, salgın hastalık sürecinde bir yıllık uzatma alarak çalışmalarına başladı. Projenin genel amacı genç bireylere ekolojik olarak daha sorumlu vatandaşlar olmalarını öğretmek için dikkatli bir çaba oluşturmak. Bu amaca ulaşmak için ortak okullar, öğrencileri ve velileri teşvik edecek çeşitli etkinlikleri Avrupa işbirliği kapsamında hazırlayıp öğrencilerin kullanımına sunacak.

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