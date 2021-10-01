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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Uysal Emet’te

İHA

Rektör Uysal Emet’te

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur Emet ilçesini ziyaret etti.
Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden Rektör Uysal ve beraberindeki heyet, okulda incelemelerde bulundular. Uysal, Emet Meslek Yüksekokulu Müdürü Vedat Bakır’dan pandemi sürecinde alınan tedbirler ve okul hakkında bilgi aldı.
Rektör Uysal ve Rektör Yardımcısı Batur, beraberindeki heyet ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan’ı ziyaret etti.
Rektör Kazım Uysal, Emet ilçesinde hizmete geçen KYK yurdu ile birlikte ilçede öğrenciler için en önemli sorun olan barınma ihtiyaçlarının giderilmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, verilen destekler için teşekkür etti.
Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ilçede öğrenim gören öğrencileri kendi evlatları ve birer kültür elçileri olarak kabul ettiklerini, Yüksekokula her zaman destek verdiklerini ve bundan sonrada vermeye devam edeceklerini ifade etti.
Başkan Doğan, günün anısına Uysal ve Batur’a çini vazo, İstiklal Marşı bez flaması ve Dr. Fazıl Doğan’ın milli mücadele hatıraları kitaplarını takdim etti.

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