"Mahallelerimizin isteklerini en kısa sürede yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz"

Kütahya'da, Kumarı Mahallesi'nin öncelikli sorunları arasında yer alan ve bir yıl gibi kısa bir sürede yapımı tamamlanan 300 metreküplük su deposunun resmi açılışı yapıldı. Açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, mahallelerin öncelikli sorunlarını hızla çözdüklerini söyledi.

Kumarı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 300 metreküplük su deposunun açılışında ilk kürsüye mahalle muhtarı İbrahim Aslandoğdu geldi. Aslandoğdu, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’a Kumarı Mahallesi'ne verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Yıllardır yapımını bekledikleri su deposunun bugün açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Muhtar Aslandoğdu, “Mahallemize yapılan hizmetler sadece su deposu değildir. Asfalt, istinat duvarı ve diğer hizmetler için bir kez daha mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kendilerini sürekli olarak hizmet noktasında uyarın ve rahatsız eden Kumarı Mahallesi sakinleri ve Muhtar Aslandoğdu ile birlikte emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Mahalle muhtarlarımız çalışırsa, biz hizmetleri hızlandırıyoruz” diye konuştu.

Mahalle muhtarlarının hizmet taleplerini takip etmeleri gerektiğini ifade eden Başkan Işık, Kumarı Mahallesi Muhtarı ve mahalle sakinlerinin öncelikli ihtiyaçlarının tamamını yerine getirildiğini söyledi. Başkan Işık, “Mahallemizde çok az bir ihtiyaç kaldı. Bu hizmetlerimizi de en kısa sürede yerine getireceğiz. Belediyemiz Kumarı Mahallemizle beraber 4 mahallemizde ki her biri 300 metreküplük su deposu ve manevra odasını ihale ile depolarımızın imalatı bir yıl içinde 2021 yılı Nisan ayında teslim edildi. O günden bugüne vatandaşlarımız bu depolardan yararlanıyor. Buranın açılışı da bugüne nasip oldu” şeklinde konuştu.

Sözleşme bedeli olarak 4 su deposunun yaklaşık 1,5 milyon TL olduğunu belirten Başkan Işık, su depolarının Kumarı, Okçu, Güveçci ve Sofu Mahallelerin öncelikli talepleri olduğunu söyledi. 50 yıl süre ile bu mahallelerde yaşayan vatandaşların su sorunu yaşamayacağını dile getiren Başkan Işık, “Biz yaptığımız hizmetlerle, vatandaşa vereceği memnuniyetle sadece onurlanıyoruz. Bu bizim görevimiz. Bu görevi yerine getirirken de mahallelerimizin önceliklerini en kısa sürede yerine getirmeye gayret ediyoruz. Emeği geçen belediye çalışanlarımıza, yüklenici firmamıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışa törenine, Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Köse ve Abdullah Damcı ile Özel Kalem Müdürü Savaş Cansevdi, belediye birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

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