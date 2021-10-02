Hayırsever iş insanı Erhan Hisar’a teşekkür plaketi

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Babası merhum Ziya Hisar adına cami yaptıran Kütahyalı hayırsever iş insanı Erhan Hisar’a, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen teşekkür plaketini Kütahya Valisi Ali Çelik takdim etti.

Erhan Hisar’ın hayırseverliğiyle örnek olduğunu söyleyen Vali Ali Çelik, “Devletimiz ve milletimiz adına teşekkür ediyorum, Allah razı olsun” dedi.

Cedit Mahallesi, Menderes Caddesi Merkez Karakolu yanında hizmete açılan Ziya Hisar Cami’de 500 kişi ibadet edebiliyor.

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