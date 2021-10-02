Hisarcık'ta 'İlk Yardım Kursu' açıldı

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlk Yardım Kursu açıldığı bildirildi.

Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda açılan 30 kişinin katıldığı toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursunda, Kurs Öğretmeni Sağlık Teknisyeni Reyhan Öztürk tarafından kursiyerlere, ilk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması, ayrıca hasta, yaralı taşıma tekniklerini uygulama konularında uygulamalı eğitim veriliyor.

İlkyardım eğitimi almamış kişilerin ilkyardım uygulamalarında bulunmalarının sakıncalı durumlar oluşturacağına dikkat çeken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya,” İlkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle açmış olduğumuz İlk Yardım Kursu'yla temel düzeyde ilkyardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

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