MÜSİAD Kütahya Şubesi'nden eğitime katkı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Şubesi ile Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

MÜSİAD Kütahya Şubesi'nde gerçekleştirilen protokol imzalama törenine Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Kurt, Müsiad Kütahya yönetim kurulu başkanı İsmail Tosun, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mustafa İnci ve Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projeler koordinatörü Engin Eroğlu katıldı.

Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Halil Kurt, "İmzaladığımız bu protokol ile okulumuz öğrencileri ve personelimizin mesleki gelişimlerine bir katkının da MÜSİAD Kütahya Şubesi'nin yurt içi ve yurt dışındaki üyelerinden gelecektir" dedi.

MÜSİAD Kütahya Şube Başkanı İsmail Tosun da, "Kütahyamız ve Kütahyamızda ki kurumlarımız için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız" diye konuştu.

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