Geleceğin adli bilimcileri Kütahya´da yetişecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geleceğin adli bilimcileri Kütahya´da yetişecek

DHA

Geleceğin adli bilimcileri Kütahya´da yetişecek


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılan 4 yıllık 'Adli Bilimler' bölümü, Türkiye´deki devlet üniversiteleri arasında ilk olma özelliği taşıyor. İlk yılda 40 öğrenciye eğitim verileceğini söyleyen Adli Bilimler Bölümü Başkanı Dr. Harun Şener, "Mezun olacak öğrenciler çok geniş yelpazede iş imkanına sahip olacak, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var" dedi.
Türkiye´de ilk kez Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde Adli Bilimler Bölümü açıldı. Bu yıl eğitime başlayacak olan bölüme 40 öğrenci kayıt yaptırırken, mezun olduklarında öğrenciler devlet üniversitesinden mezun olan ilk adli bilimciler olacak. KSBÜ 4 yıllık lisans bölümüyle Türkiye´nin en fazla ihtiyaç duyduğu alanlardan olan adli bilimci yetiştirilecek. Mezun olan öğrenciler ayrıca, polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ekiplerinin yanı sıra kriminal birimler, adli tıp kurumu, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde görev alabilecekler.
KSBÜ Adli Bilimler Bölümü Başkanı öğretim üyesi Dr. Harun Şener, Türkiye´de ilk olan bölüm için heyecanlı olduklarını söyledi. Öğrencilere kriminalistik, toksikoloji, genetik, olay yeri inceleme, balistik gibi birçok bilim dalından yararlanarak suçlunun tespitini yapabildikleri eğitimler vereceklerini ifade eden Şener, "Bu yılki eğitim-öğretim yılında 40 öğrencimizle eğitimlerimize başlıyoruz. Çerçeve bir eğitim planlıyoruz. Çok heyecanlıyız. İlk iki yıl öğrencilerimize genel olarak adli bilimler nedir ve adli bilimlerin alt birimleri olan adli psikoloji, adli sosyoloji, adli sosyal bilimler, adli fen bilimleri, adli kriminalistik, adli toksikoloji ve adli genetik gibi genel bilgiler vereceğiz. Üçüncü ve 4´üncü sınıftan sonra ise tamamıyla spesifik olarak öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri olayları temsil edici nitelikte laboratuvar uygulamaları planlıyoruz" dedi.
'GENİŞ BİR YELPAZEDE İŞ İMKANINA SAHİP OLACAKLAR'
Adli bilimlerin kapsadığı alanlar hakkında bilgiler veren Dr. Harun Şener, öğrencilere olay yeri incelemede adli kimya, adli toksikoloji, uyuşturucu ve ya patlayıcı madde analizi, ateşli silah artığı analizi, babalık tayinleri veya olay yerinde bulunan bir meyvedeki diş izinden hırsızın ya da kişinin tespiti gibi incelemelerin nasıl yapılacağını anlatacaklarını söyledi. Bunları yaparken hangi cihazların kullanılacağını ve bunların mantığını öğretmeyi amaçladıklarını da kaydeden Şener, "Mezun olacak öğrenciler çok geniş bir yelpazede iş imkanına sahip olacak. Polis ve jandarmanın olay yeri inceleme ve kriminal birimlerinde, adli tıp kurumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, adli vakalarla karşılaşılan tüm birimlerde adli bilimcilere ihtiyaç var. Aynı zamanda özel bilirkişilik yapma imkanları da olacak. Sonuçta buradan mezun olacak öğrencilerimiz, ülkemizdeki usta çırak ilişkisine göre değil, tamamıyla bu işin teorik ve laboratuvar bilgisiyle harmanlayarak sahaya çıkacak. Bunu bir polis ya da jandarma olarak düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.
'BİLİMSEL ALTYAPI'
Üniversitede verecekleri eğitimlerle Türkiye´de uzun yıllardır süre gelen usta çırak ilişkisini ortadan kaldıracaklarını ifade eden Şener, şunları söyledi:
"Tamamıyla bilimsel bir altyapı çerçevesinde öğrencilerimizi yetiştirmeyi planlıyoruz. Lisansın yanı sıra bu sene ilk defa 30 kişilik bir tezsiz yüksek lisans kontenjanı açtık. 27 kişilik başvuru oldu. Bu bizim için çok sevindirici. Her insanın içinde bir adli bilimci ruhu var. Kiminin başına kötü bir olay gelmiş oradan adli bilimlere merak sarmış, kimi kitaplardan ve filmlerden merak sarmış. Bu yüzden herkesin içindeki adli bilimler ruhunu pekiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşırız."DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-10-03 10:33:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MÜSİAD Kütahya Şubesi'nden eğitime katkı
YEREL HABERLER MÜSİAD Kütahya Şubesi'nden eğitime katkı
İlçelere yapılacak yatırımlar istişare edildi
YEREL HABERLER İlçelere yapılacak yatırımlar istişare edildi
Müdür Başyiğit: "Kurallara uymalıyız"
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit: "Kurallara uymalıyız"
Gediz’de “Hareket var, spor var” etkinliği
YEREL HABERLER Gediz’de “Hareket var, spor var” etkinliği
Hisarcık'ta 'İlk Yardım Kursu' açıldı
YEREL HABERLER Hisarcık'ta 'İlk Yardım Kursu' açıldı
Sokak hayvanları için yuva yaptılar Öğrenciler, sokak hayvanları için 50 adet kedi evi, 10 adet köpek kulübesi ve 5 adette kuş evi yaptı
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yuva yaptılar Öğrenciler, sokak ...
Hayırsever iş insanı Erhan Hisar’a teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Hayırsever iş insanı Erhan Hisar’a teşekkür plaketi
Simav'da ‘Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’ açıldı
YEREL HABERLER Simav'da ‘Toprak Dede Hayrettin Karaca Parkı’ açıldı
"Mahallelerimizin isteklerini en kısa sürede yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz"
YEREL HABERLER "Mahallelerimizin isteklerini en kısa sürede yerine ...
Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Kütahya, 'Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev ...
Emet ve Hisarcık ilçeleri Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi kuruyor
YEREL HABERLER Emet ve Hisarcık ilçeleri Orta Ölçekli Sanayi ...
Rektör Uysal Emet’te
YEREL HABERLER Rektör Uysal Emet’te
Kütahya’da ormanların gençleştirilmesi çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya’da ormanların gençleştirilmesi çalışmaları
Kütahya’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi
YEREL HABERLER Kütahya’da sağlık çalışanlarına NRP eğitimi
Kütahya'da "Yeşil Okul Yönetimi" projesi
YEREL HABERLER Kütahya'da "Yeşil Okul Yönetimi" projesi
Kütahya MTAL ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Kütahya MTAL ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ...
Emet Eğrigöz Dağı'na ilgi
YEREL HABERLER Emet Eğrigöz Dağı'na ilgi
Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de tedbiri elden bırakmayacağız"
YEREL HABERLER Müdür Mehmet Erşan: "Aşımızı yaptırsak da yine de ...
Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü
YEREL HABERLER Kütahya'da ahır yangını; 3 hayvan öldü
Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Domaniç'teki ahır ve samanlık yangınında 3 küçükbaş ...
Altıntaş’ta işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Altıntaş’ta işbirliği protokolü
"Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER "Motivasyon Tırı" Sofular'da öğrencilerle buluştu
Köye kamp konaklama tesisi
YEREL HABERLER Köye kamp konaklama tesisi
Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla gösterdi
YEREL HABERLER Polis, yaralı anneye çocuğunu cep telefonuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.