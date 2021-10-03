Ressam Ahmet Yakupoğlu kabri başında anıldı

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Kütahyalı Ressam, Neyzen ve Minyatürist Ahmet Yakupoğlu’nu vefatının 5’inci yılında kabri başında dualarla andı.

Suların Ressamı Ahmet Yakupoğlu, vefatının yıl dönümü sebebiyle kabri başında anıldı.

Ahi Erbasan Mezarlığı’nda düzenlenen anma programına Vali Ali Çelik, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.

Anma etkinlikleri Ulu Cami’de düzenlenen mevlit programıyla devam etti. Programda Kur’anı Kerim okundu, dua edildi.

Vali Ali Çelik, anma programının ardından Çini Müzesi’nde açılan Ahmet Yakupoğlu’na ait eserlerin kopyalarının sergilendiği resim sergisini ziyaret etti.

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