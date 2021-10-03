Kütahya MTAL ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü

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Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü arasında 7 yıl süreli "Erasmus+ Projeleri İş Birliği" protokolü imzalandı.

İmza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Milli Eğitim Şube Müdürü İrfan Kanık ile Kütahya MTAL Okul Müdürü Halil Kurt katıldı.

Protokolü, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü adına Bölge Müdürü Hasan Keskin imzalarken, Kütahya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adına ise İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit imzaladı.

İmzalanan protokol ile Erasmus+ projelerinin tüm süreçlerinde sürdürülebilir uygulamalar yaklaşımı benimsenerek, çevresel meseleleri tartışan, öğreten, çevreci uygulamalar yapan, tüketim tercihleri, beslenme alışkanlıkları, yaşam stilleri konusunda çevreci yaklaşımlar geliştiren bireylerin yetişmesini sağlamak amaçlanıyor.

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