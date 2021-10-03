Hayırseverlerin 1 milyon 750 bin TL’ye yaptırdığı külliye hizmete açıldı

Kütahya’nın merkeze bağlı Demirciören köyünde hayırsever köy halkının destekleriyle 1 milyon 750 bin TL’ye inşa edilen Demirciören Hayırseverler Külliyesi törenle hizmete girdi.

Köy halkının destekleriyle 1 milyon 750 bin TL’ye inşa edilen, içerisinde 46 yaş Kur'an kursu, yetişkinliklere yönelik Kur'an kursu, cami, gençlik merkezinin de bulunduğu Demirciören Hayırseverler Külliyesi, dualar eşliğinde törenle hizmete girdi. "Geleceğe ilişkin amel defterinin kapanmasını istemeyen herkesi bu tür hayırlara katkı sunmasını istiyoruz" diyen Kütahya Valisi Ali Çelik, “İçeride fonksiyonları özellikle 46 yaş Kur'an kursu alanı, kadınlara yönelik Kur'an kursu, gençlik merkezi olarak planlanan en üst katı ve camimiz ile birlikte tam bir külliye olmuş. Bir emek, bir niyet, bir başlangıçla başlayıp el birliği ile beraberce bütün hayır edenlerin azından çoğuna bakılmaksızın, gönlüyle duasına bakılmaksızın katkısı ile bu iş bitmiş ve çok güzel olmuş, keyifli olmuş, örnek olmuş. Bir araya gelince neler yapılabileceğine yönelik çok güzel bir örnek. Ben bu anlamda bütün köylümüze, derneğimizin önderliğinde muhtarımız ile birleşerek bu alanı inşa etmelerinden köyümüze, Kütahya’mıza kazandırmalarından dolayı devletimiz adına minnetimi, şükranımı ifade etmek istiyorum. Elinize sağlık, Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. İnşallah örnek teşkil eder. Vefa göstermek isteyen, geleceğe ilişkin amel defterinin kapanmasını istemeyen, hayır yapmak isteyen, 'insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır'ı yaşamak isteyen herkesin bu tür hayırlara katkı sunmasını dua ediyoruz, temenni ediyoruz ve tembih ediyoruz” dedi.

Vali Çelik ve protokol üyeleri, açılış sonrası külliyeyi gezerek, köy muhtarı Hasan Demir'den bilgi aldılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.