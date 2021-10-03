Kütahya Avcılar Kulübü Başkanı Fikret Tüfek güven tazeledi

Kütahya Merkez Avcılar Kulübünün yapılan olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Fikret Tüfek yeniden başkanlığa seçildi.
Kongrenin avcılık camiasına hayırlı olmasını dileyen Divan Kurulu Başkanı Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit,16 Ekim 2021 tarihinde tüm av türlerinin avının başlayacağını ifade ederek av sezonunun hayırlı olması temennisinde bulundu.
Avcılığın av vurmak değil, neyin ne zaman vurulacağını bilmek olduğuna dikkat çeken Başkan Süleyman Yiğit,” Gelecek nesilden emanet aldığımız av ve yaban hayatın gelecek nesillere taşımanın hepimizin görevidir” dedi.
Sezon açılış ve kapanış tarihlerine uyulmasının önemine vurgu yapan Başkan Yiğit, Merkez Av Komisyonunca belirlenen limitler dahilinde avlanılması gerektiğini, kaçak avcılıkla mücadele konusunda ilgili tüm birimlerle istişareli çalışmaların yapıldığını da belirtti
Başkan Yiğit, kongrede yeniden başkanlık görevine seçilen Fikret Tüfek ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.