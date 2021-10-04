Polisten down sendromlu Ömer’e doğum günü sürprizi

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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekipleri down sendromlu Ömer Bozdağ’a sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, down sendromlu Ömer Bozdağ’ın doğum gününde pasta kesip mutluluğunu paylaştı.

Simav Emniyet Müdürü Onur Altındağ, 32 yaşına giren Ömer Bozdağ’ın polislik mesleğini çok sevdiğini, üzerinde polis arması bulunan doğum günü pastası kestiklerini belirtti.

Doğum gününde bir günlük polis komiseri olmanın mutluluğunu yaşayan Bozdağ, giydiği resmi kıyafetiyle, polis ağabeylerine teşekkür etti.

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