Altıntaş’ta basketbol ve voleybol sahası yapımına başlandı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde belediye tarafından basketbol ve voleybol sahası yapımına başlandığı bildirildi.

Sporun, sporcunun ve gençlerin her zaman yanlarında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Arif Teke, İstiklal Mahallesinde yapımına başlanan basketbol ve voleybol sahasının bir an önce tamamlanarak, gençlerin, sporseverlerin ve halkın hizmetine sunulacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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