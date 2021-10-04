Kütahya'da beton mikseri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, KütahyaAltıntaş Karayolu Zafer Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çukur idaresindeki 26 GE 028 plakalı beton mikseri yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Ahmet Çukur olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan Sabri Balcı da yaralandı.

Yaralı Balcı, ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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