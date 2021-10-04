Tavşanlı’da en geniş kapsamlı yürüyüş

Dünya Yürüyüş günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak amacıyla , Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesisleri'nde yürüyüş düzenlendi.

Kaymakamlık, Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Göbel Termal Tesisleri’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz ve ilçe protokolü, Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yapan gruba daha sonra simit ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Tavşanlı Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, "Dünya Yürüyüş günü dolayısıyla tüm yurtta olduğu gibi Tavşanlı’mızda da yürüyüş düzenledik. Kamu kurum ve kuruluşlarımız, öğrencilerimiz, vatandaşlarımız katılıyor bu yürüyüşlere. Göbel Termal tesislerimizde bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Tabi harketli hayat çok önemli, bugün pek çok hastalığın sebebi hareketsiz yaşam. Amaçlarımızdan biri de buna dikkat çekmek." dedi.

Vatandaşlar ise etkinliği düzenleyenler için teşekkür ederken, bu tür etkinliklerin sık sık olmasını temenni ettiler.

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