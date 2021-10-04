Helikopter destekli denetimde sürücülere ceza yağdı

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Kütahya’da jandarma ve polis tarafından helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezini Afyonkarahisar ve Çavdarhisar ilçesine bağlayan kara yollarında helikopterle denetim gerçekleştirdi.

Polis ve Jandarma ekiplerince oluşturulan 4 uygulama noktasında kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar helikopterden verilen talimat ile durdurularak denetlendi.

Polis ve jandarma ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde, bir saat içinde yaklaşık 100 araç kontrol edildi, 8 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, havadan denetimlere katılan Türkiye’deki temel sorunlardan birinin trafik kazaları ve can kayıpları olduğuna dikkat çektiler.

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