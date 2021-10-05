Hisarcık zabıtasından fahiş fiyat ve etiket denetimi

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde iş yerlerinde, marketlerde, fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan ekipler, marketlerdeki ürün raflarını dolaşarak etiketleri inceleyip fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalışıyor.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçe halkının sağlıklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Başkan Çalışkan, “İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız ve fahiş fiyat artışlarına karşı denetimlerimize devam ediyoruz. Yapılan denetimlerle vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçen zabıta ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirmektedirler” dedi.

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