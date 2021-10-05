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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya´da 24 litre sahte içki ele geçirildi

DHA

Kütahya´da 24 litre sahte içki ele geçirildi


Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde içki üretip sattığı tespit edilen M.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.E.'nin evinde 24 litre sahte içki ele geçirildi.
Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.E.´nin evinde ürettiği sahte içkiyi sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıköy Mahallesi´ndeki evi takibe alınan M.E., düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 24 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.E., ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN
2021-10-05 16:16:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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