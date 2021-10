Kütahya´da 24 litre sahte içki ele geçirildi

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde içki üretip sattığı tespit edilen M.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. M.E.'nin evinde 24 litre sahte içki ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli M.E.´nin evinde ürettiği sahte içkiyi sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Balıköy Mahallesi´ndeki evi takibe alınan M.E., düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 24 litre sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen M.E., ifadesi için İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2021-10-05 16:16:50



