Müdür Keskin: “Ormanlarımıza daha iyi gelişme ortamı oluşturuyoruz”

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün İşletme Müdürlükleri sınırları dahilinde yaptığı silvikültürel bakım tedbirleri ile ormanların daha ferah nefesler almasına katkı sağladığı bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanlarda yapılan çalışmalar ile geleceğin değer taşıyıcı bireylerinin kolayca tanınır ve bulunur bir hale getirilmesi ve bunlara daha iyi koşullarda yaşayabilmesi için, yer, ışık ve hava temin edilmesi amaçlanırken, aynı zamanda meşçerelerin tüm tehlikelere karşı daha dayanıklı bir hale getirilmesi de sağlanıyor.

Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü Karakuz Orman İşletme Şefliği 2021 yılı ilk aralama programında olan 643 644 654 nolu bölmelerde yapılan çalışmalar Bölge Müdürü Hasan Keskin tarafından kontrol edildi. 240 hektarlık sahada yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bölge Müdürü Keskin, meşcerelerdeki üstün nitelikteki bireylerin bakımını sağlamak ve iyi koşullar altında büyümelerini sürdürebilmek için yapılan çalışmaları değerlendirdi ve gerekli talimatları verdi. İş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin alınması hususuna da değinen Bölge Müdürü Keskin, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

Bölge Müdürü Keskin’e arazi programında Kütahya Orman İşletme Müdürü Ali Rıza Erdem ve Gümüşdağı Orman İşletme Şefi İsmet Çelik eşlik etti.

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