Müdür Başyiğit'ten aşı çağrısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, velilerden hastalık konusunda duyarlı davranmalarını isteyerek, aşı olmayanların salgın hastalık tehdidinden kurtulabilmek için aşı olmalarını tavsiye etti

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilçe ziyaretleri kapsamında Aslanapa ilçesine Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur ile birlikte ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret eden Müdür Hasan Başyiğit, burada ilçedeki eğitim öğretimle ilgili ve yüz yüze eğitimle ilgili bilgi aldı. Hasan Başyiğit, daha sonra Aslanapa Kaymakamlığı'na geçerek Kaymakam Özgür Pelvan'ı makamında ziyaret etti.

İlçe ziyaretlerinde okul ziyaretleri gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ilk olarak Aslanapa İlkokulunu ziyaret etti. Sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra öğretmenler odasında öğretmenleri ziyaret etti. Burada ilkokul Okul Müdürleriyle de görüşen Hasan Başyiğit, yüz yüze eğitimle ilgili bilgi aldı. Başyiğit, salgın hastalık konusunda tedbirlere her an sıkı sıkıya uyulması gerektiğini, sabırla bu hastalık illetinden kurtulacağımızı belirtti.

Aslanapa İlkokulundan sonra aynı binada eğitim gören Aslanapa Ortaokulu ve Aslanapa İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, burada öğrencileri sınıflarında ziyaret ettikten sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Okullardaki eğitim öğretimle ilgili okul yönetimlerinden ve öğretmenlerden bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra Aslanapa Anadolu Lisesini ziyaret etti. Bu okulumuzda da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Başyiğit, okuldaki eğitim öğretimle ilgili ve yüz yüze eğitimle ilgili bilgi aldıktan sonra okulda ve okul pansiyonunda incelemelerde bulundu.

Başyiğit, son olarak Adaköy İlkokulunu ziyaretinde öğrencilere maske mesafehijyen konularının öneminden bahsetti. Okul bahçesinde velilerle karşılaşan Başyiğit, velilere de hastalık konusunda duyarlı davranmalarını isteyerek aşı olmayanların salgın hastalık tehdidinden kurtulabilmemiz açısından aşı olmalarını tavsiye etti.

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