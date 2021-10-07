Kütahya MEM ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü arasında protokol

Kütahya merkezinde eğitimlerine devam eden ilkokul ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik "Kitaplarla Tanışma Günleri" düzenlenmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Protokole göre, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Kütahya İl Halk Kütüphanesi; "Kitaplarla Tanışma Günleri" çerçevesinde, öğrencilere yönelik yapılacak olan tanıtım çalışmaları kapsamında, belirlenen gün ve saatlerde öğretmen ve öğrencilere olanaklarını sunacak, öğrencilere yönelik yapılacak olan tanıtım çalışmalarında etkinlik saat ve programı belirleyecek, kütüphanede bulunan kitaplarla ilgili öğrencilere bilgilendirme yapacak.

Protokolü İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit imzalarken, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü adına Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal imzaladı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal protokolün hayırlı olmasını dilediler.

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