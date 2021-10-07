DPÜ’de e-yoklama dönemi başladı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin, (DPÜ) Cevizsoft ile yürütülen iki yıllık ArGe sürecinin sonunda üretilen yazılımla elektronik yoklama sistemine geçtiği bildirildi.

Üniversitenin, Kütahya Tasarım Teknokent’te etkinlik gösteren Cevizsoft Teknoloji A.Ş. ile yürüttüğü ve çalışmalarına iki yıl önce başlanan eyoklama sistemi, araştırma geliştirme sürecinin tamamlanmasının ardından uygulanmaya başladı. Mobil teknolojinin gelişmesinin ve nesnelerin interneti (IoT) aygıtları ile iletişim kurabilme yeteneğinin artmasının etkisiyle uygulanmasına karar verilen proje ile derslerde yoklamaya ayrılan zamanın kısalması, kağıt ve zamandan tasarruf, devamsızlıkların azalması ve takibinin kolaylaşması, uygulamalı eğitim çalışmalarına tam zamanlı katılım ile eğitim kalitesinde artış sağlanması bekleniyor.

CBN teknolojisi, bluetooth ve karekod sistemleri olmak üzere üç farklı biçimde yoklama alınabilen uygulamanın verileri üniversitenin sunucularında saklanıyor. Cevizsoft’tan yapılan açıklamada, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na uygun olan uygulamanın farklı üniversitelere ve iş dünyasına da yayılmasının planlandığı belirtildi.

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