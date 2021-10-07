Kütahya'da Gıda Kontrol Görevlisi personele eğitim

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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü tarafından, İlçe Müdürlüklerinde görevli gıda kontrol görevlisi personellerine yönelik eğitim toplantısı düzenlendiği bildirildi.

Toplantıda, 2021 yılı gıda denetimlerinin değerlendirilmesi yapılarak, izlenecek yol ve yöntemler hakkında karşılıklı bilgi alış verişinde bulunuldu.

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