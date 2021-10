Kütahya Belediyesi, 'UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu'na ev sahipliği yapıyor

UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu’na ev sahipliği yapan Kütahya Belediyesi, fiziksel ve online olarak misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Forumun ikinci gününde Açılış Oturumu; ‘Eşit Bölgeler İçin Aracı Şehirler’ panelinde konuşan Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya’nın tipik bir aracı şehir olduğunu söyledi.

Dünya’da ikincisi Kütahya Belediyesinin ev sahipliğinde, ilimizde gerçekleşen UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu ikinci gün etkinlikleri ile devam etti. Online ve fiziki katılım sağlayan toplam 86 ülke belediye başkanı, UCLG temsilcileri, forumun ikinci gününde Zoom üzerinden online toplantılarına devam etti. Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, ikinci günde Açılış Oturumunda, ‘Eşit Bölgeler İçin Aracı Şehirler’ konferansına online katıldı. Katılımcılara Kütahya hakkında bilgiler veren Başkan Işık, Kütahya’nın 7 bin yıllık kültür geçmişinin yanında birçok farklı değere de sahip olduğunu vurguladı. Başkan Işık; “Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu’nun Kütahya’da yapılmasında katkılarını esirgemeyen, bizi yüreklendiren bu konuda teşvik eden herkese ve bunlar içerisinde de özellikle ve öncelikle UCLG Dünya Teşkilatına ve UCLGMEWA’ya şükranlarımı sunuyorum şehrim adına. Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak bizleri gururlandırdı ve onurlandırdı. Sizlerin buraya gelip katılımlarından mutlu olacağız. Ancak takdir edersiniz ki, Covid19 sürecinin kısıtlamalarından dolayı birçok katılımcımız istemesine rağmen fiziksel olarak Kütahya’ya gelmeden online platformları kullanarak katılımlarını esirgemediler. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada konuşulan, paylaşılan her bilgi, her tecrübe bizim için çok önemli. Bundan sonra atacağımız adımların şekillendirilmesi için bunları çok kıymetli buluyorum. Hazırladığımız videolarla Kütahya’mızı hissetmenizi ve yaşamanızı amaçladık” dedi.





"Dünyada ilk toplu iş sözleşmesi Kütahya'da yapıldı"

Tarihinden günümüze kadar Kütahya’nın dünyanın gelişimine katkı sağladığını ifade eden Başkan Işık, “Kütahya tipik bir aracı şehir. İl genelindeki nüfusu 600 bin civarında, şehir nüfusumuz 270 bin civarında. Sahip olduğu 7 bin yıllık tarihi geçmişi ile geçmişte de, bugünde de birçok olayın öncüsü olmuş, dünyanın gelişiminde katkıda bulunmuş. Tipik bir Türk şehri, kültür ve sanat şehri. Roma İmparatorluğundan başlayarak, Bizans, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti gibi farklı medeniyetlere, farklı dönemlerde ev sahipliği yapmış çok önemli roller üstlenmiş. Örneğin 400 yıldan fazla Anadolu Beylerbeyliğinin başkentliğini yapmış. Birçok zenginliğimiz var. Bunu dünya ile paylaşmak, sizler gibi çok değerli katılımcılarımızın yaşadığı ülkelerle paylaşmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

İlk toplu sözleşmenin Kütahya’da imzalandığını katılımcılara aktaran Başkan Işık, “Kütahya bu zenginliklerini geçmişten günümüze devam ettiriyor. Örneği tarihte ilk toplu sözleşme Kütahya’mızın ilçesi Çavdarhisar’da bulunan Aizanoi Antik kentte imzalandı. Bugünde bu foruma ev sahipliği yaparak dünyanın sağlıklı kentleşme politikalarının oluşturulmasına yönelik Kütahya deklarasyonun hazırlanmasına ciddi katkısı olacak bir şehir. Sizlerden gelen her bilgiyi, öneriyi hatta eleştiriyi not ediyoruz. Kendimizi ve bundan sonraki süreci bunlara göre planlayıp, şehrimizde yaşayan insanların aracı şehir olarak rahat bir hayat tarzına ulaşmasını bu ölçüde yönlendireceğiz” dedi.



"Kütahya, UNESCO şehri"

2017 yılında Kütahya’nın, Türkiye’de Zanaat ve Halk Sanatları alanında ilk ve tek şehir olarak UNESCO Şehirler Ağı’na kabul edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, “Kütahya’mız bazı zenginlikleri içinde barındırıyor. Tarih ve kültür mirasının yanında özellikle maden sektörü açısından ve toprağa dayalı sanayi dediğimiz çini, seramik, porselen, sanayi açısından çok büyük bir zenginliği var. Onun için Dünya Seramik Şehirleri Ağı’na katılmak istiyoruz. UNESCO 2017 yılında Kütahya’yı Şehirler Ağı’na kabul ederek Zanaat ve Halk Sanatları alanında bu şehrin tescilini sağladı ve dünya kenti olmasına katkıda bulundu. O günden bugüne emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. UNESCO’nun böyle bir tescili bizim açımızdan çok değerli. Türkiye’nin Zanaat ve Halk Sanatları alanında şehirler ağına girmiş ilk ve tek şehri Kütahya.” dedi.

Yaşanan COVİD19 süreci ile birlikte birçok sektörün sıkıntı yaşadığına değinen Başkan Işık, “Covid19 sürecinde aracı şehirlerin rolü, yaşadığı sorunlar, ileride yapması gereken çalışmalar konusunda birikimlerini bizlerle paylaşan değerli katılımcılara teşekkür ediyorum. Çünkü bizde bu dönemde özellikle Covid19 sürecinde çocuklarımız başta olmak üzere kadınlar ve yaşlılar konusunda ciddi sorunlar yaşadık. Onların sorunlarının çözümü içinde ciddi çalışmalarda bulunduk. Covid süresi bizler gibi orta ölçekli nüfusa sahip olan aracı şehirlerde başta küçük esnaflar olmak üzere üniversite öğrencilerini, spor kulüplerini ve birçok insanımızı evde kalmaya zorladı. Faaliyetlerinden geri bıraktı. Şimdi yavaş yavaş normalleşme ile beraber yeniden bu hayatlar başlıyor. Bu dönemde özellikle üniversite öğrencilerine yönelik yatırım yapan birçok esnafımız da büyük ekonomik sıkıntılar çekti. Kütahya Belediyesi olarak küçük esnafımızdan örneğin kira artırımı yapmadık, hatta altı ay süre ile kira indiriminde bulunduk yüzde 50 oranında. Evde kalan yaşlılarımıza evine hizmet götürmeye özen gösterdik” ifadelerini kullandı.



"Yayınlayacağımız deklarasyon tarihi nitelikte"

Büyük şehirlere göçün önlenmesinde aracı şehirlerin rolünden söz eden Başkan Işık, “Aracı şehirler küçük şehirlerden büyük şehirlere göçün önlenmesinde büyük bir role sahip. O nedenle aracı şehirler ne kadar güçlenirse, büyük şehirler göç almaktan kurtulacaktır. Aracı şehirlerin bu konudaki bilgi ve birikimlerin paylaşılması her ülkemizdeki aracı şehrimizin güçlenmesini ve büyük katkıda bulunmasını sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Kütahya olarak, UCLG Aracı Şehirler 2. Dünya Forumu’na ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını bir kez daha ifade eden Başkan Işık, “Kütahya’da bizim ev sahipliğimizde yapılan bu toplantının, bundan sonra yapılacak toplantılar için önemli olduğunu düşünüyorum. Yayınlayacağımız deklarasyonun tarihi bir deklarasyon olmasını, önümüzdeki dönemde iş birliğimizin daha da kuvvetlenmesini sağlayacak yazılı bir belgeye dönüşmesini diliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.