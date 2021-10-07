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20 yıllık cinayeti HTS kayıtları çözdü; baba azmettirici çıktı

DHA

20 yıllık cinayeti HTS kayıtları çözdü; baba azmettirici çıktı


Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da 2001 yılında tabancayla vurularak öldürülen Bedrettin Çeri (25) dosyasını yeniden açan savcı, HTS kayıtlarından yola çıkarak cinayet şüphelisinin, ölen gencin telefonla son görüştüğü, dosyada adı hiç geçmeyen Ramazan Özkul olduğunu belirledi. Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Özkul ile onu azmettirdiği öne sürülen Bedrettin Çeri´nin babası Salim Çeri tutuklandı.
Kent merkezinde oturan Bedrettin Çeri´nin, 19 Mart 2001´de Gediz karayolu 12´nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarında tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı bulunamadı, dosya `faili meçhul´ olarak rafa kaldırıldı.
Kütahya Cumhuriyet Savcısı Ahmet Kurt´un talimatıyla mart ayında Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği´nde özel bir ekip kurularak zaman aşımına günler kala dosya yeniden açıldı. Özel ekip, öldürülen Bedrettin Çeri´nin ailesinin de aralarında bulunduğu yakın çevresinden 60´tan fazla kişiyi sorguladı. Yapılan ilk sorgularda babanın yakın çevresine silah ve tetikçi sorduğu tespit edildi.
HTS KAYITLARI İNCELENDİ
Yaklaşık 20 yıl önce işlenen cinayetle ilgili olarak Bedrettin Çeri´nin HTS (Historical Traffic Search) telefon kayıtları incelemeye alındı. Kayıtlarda Çeri´nin en son Ramazan Özkul ile görüştüğü belirlendi. Özkul´un da aynı gün Bedrettin Çeri´nin babası Salim Çeri ile görüştüğü ortaya çıktı. Ramazan Özkul üzerine yoğunlaşan polis ekipleri, cinayetten bir süre sonra mal varlığında da artış olduğunu belirledi. Ayrıca Ramazan Özkul´un 10 yıl önce jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındığı, evde bulunan ruhsatsız tabancasının ise adli emanette olduğu tespit edildi. Tabanca balistik inceleme için laboratuvara gönderilirken, Ramazan Özkul polis ekiplerince gözaltına alındı.
İFADESİNDE BEDRETTİN´İN BABASINI SUÇLADI
Sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Özkul, ifadesinde ölen Bedrettin Çeri´nin babası olan Salim Çeri´nin kendisini oğlunu öldürmesi için tuttuğunu söyledi. Olay günü Salim Çeri ve Bedrettin Çeri ile otomobille dolaşmaya çıktıklarını anlatan Ramazan Özkul, "Olayın yaşandığı yere gittiğimizde ben yapamadığım için Salim, kendi oğlunu öldürdü. Tabancayı da bana verdi" dediği belirtildi. Oğlunun ölümünde azmettirici olduğu şüphesiyle Salim Çeri de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Salim Çeri, suçlamaları kabul etmedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
20 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili tabancanın o dönem yapılmayan balistik incelemesinin beklendiği bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2021-10-07 16:02:09

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