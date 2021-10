Kütahya’da orman yol ağı genişliyor

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla orman yol ağının her geçen gün genişlediği bildirildi.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü 2021 Haziran ayında ihalesi yapılan 5+300 kilometrelik Karadona Orman İşletme Şefliği 227 ve 221 kod nolu yolların yapımı tüm hızıyla devam ediyor

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kütahya Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Gediz Orman İşletme Müdürü Mustafa Merih Aydın ve Karadona Orman İşletme Şefi Oğuzhan Bozkurt Meşe’den son durum hakkında bilgiler aldı.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yollarının olmadığı yerde hiçbir ormancılık faaliyetinin yapılamayacağını dile getirdi.

Keskin “Orman yol şebekesinin düzenli ve kapsamlı olması halinde başta koruma olmak üzere ormana yapılacak her türlü müdahale ve orman ürünlerinin orman dışına taşınmasını kolaylıkla sağlamak mümkün olacaktır. Orman içinde ekim, dikim, doğal gençleştirme gibi silvikültürel etkinliklerin zamanında gerçekleştirilmesi için ulaşım sorununun olmaması gerekiyor. Aynı zamanda ormanlarımızın sürekli ve kontrollü biçimde korunması, gerekli malzeme ve personelin taşınması içinde orman yollarımızın önemi büyük. Orman yangınlarının denetim altına alınması ve kontrollerinin yapılması içinde orman yol ağının genişletilmesi gerekiyor. Bizler her türlü ormancılık faaliyetinin yapılabilmesi için; ormanlarımızın iyi bir orman yol ağıyla kaplı olmasına olanak sağlamak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Müdür Keskin, kış ayında çalışma ve arazi şartlarının zorlaşacağının göz önünde bulundurulmasını, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına kesin ve eksiksiz bir şekilde uyularak, orman yollarının bir an önce bitirilmesi talimatını vererek, emeği geçen tüm personele teşekkür etti.

