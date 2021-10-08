Müdür Başyiğit: “Çok okuyarak geleceğe emin adımlarla ilerlemelisiniz”

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğrencilere, çok okuyarak geleceğe emin adımlarla ilerlemeleri tavsiyesinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve Şube Müdürü Mustafa Ağca Okur, Çavdarhisar ziyaretine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Burada ilçedeki eğitim öğretim ve yüz yüze eğitim konularında bilgi alan Müdür Hasan Başyiğit, daha sonra Çavdarhisar Kaymakamı Ömer Sirkeci'yi makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Çavdarhisar Ortaokuluna geçen Müdür Hasan Başyiğit, sınıflarda öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere "Yüz yüze eğitime kavuştuğumuz için mutluyuz, bunu sürdürmek için de elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız" diyen Hasan Başyiğit, maske, mesafe, hijyen ve aşı konularının önemine değindi ve öğrencilere kitap hediye etti.

Daha sonra Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret eden Müdür Başyiğit, Kendin Yap Atölyesi'nde incelemelerde bulundu. Daha sonra sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet eden Başyiğit, okumanın önemine değindiği konuşmasında, "Hepiniz gelecekte okuyup güzel yerlere geleceksiniz inşallah. Ama sizlere tavsiyem daha çok okuyarak, bilgi sahibi ve donanımlı kişiler olarak yetişmeniz ve mesleğinizi icra etmeniz. Okumanın yaşı yok. Şimdiden çok okuyarak geleceğe emin adımlarla ilerlemelisiniz" dedi.

Öğretmenler odasını da ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, öğretmenlerden okuldaki eğitim öğretimle ilgili bilgi aldı ve okul koridorlarında yapılan sanatsal çalışmaları inceledi.

Belediye Başkanı Halil Başer'i makamında ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, son olarak Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyaret gerçekleştirdi. Tarım alanı, gıda alanı ve hayvan sağlığı alanı bulunan Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bölümlerin yaptığı çalışmalar konusunda bilgi aldı.

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